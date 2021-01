Lo scorso anno l’azienda Motorola stupì tutti presentando i suoi smartphone top di gamma dotati di un design davvero particolare con un display esteso fino ai bordi. Ora, però, è tempo di parlare dei nuovi modelli di questa famiglia e il primo dispositivo sarà il Motorola Edge S. Motorola ha già pubblicato qualche giorni fa alcuni teaser ufficiali che ci hanno confermato la presenza sotto al cofano di questo device di un processore targato Qualcomm.

Motorola Edge S arriverà con un inedito processore di casa Qualcomm

Come accennato, Motorola ha già confermato tramite alcuni teaser ufficiali che a bordo del prossimo dispositivo ci sarà un processore di casa Qualcomm. Tuttavia, l’azienda non ha specificato di quale SoC si tratti. In questi ultimi giorni, alcuni rumors e leaks hanno parlato della possibilità di vedere il SoC Snapdragon 888 o il SoC Snapdragon 865, ma a quanto pare non sarà nessuno dei due.

Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto leaker Digital Chat Station ha pubblicato un post in rete in cui rivela che, a bordo del nuovo top di gamma Motorola Edge S, ci sarà un inedito processore di Qualcomm. Al momento, però, il leaker non ha rivelato di quale si tratti. Potrebbe trattarsi del nuovo processore Snapdragon conosciuto al momento con il nome in codice Shima. Quest’ultimo, secondo i primi dettagli, sarà costruito con processo produttivo a 5 nm targato Samsung e potrebbe essere accompagnato da una GPU Adreno 660, da memorie ultra rapide UFS 3.1 e da memoria RAM di tipo LPDDR5.

Per il momento è tutto quello che sappiamo sul nuovo top di gamma targato Motorola.