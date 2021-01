Ora torniamo a parlare di cybersicurezza, in riferimento all’Italia mediante i dati forniti da Trend Micro. Di fatto, pare nell’ultimo rapporto viene mezzo in evidenza come le aziende italiane siano a “rischio arancione“, ossia con alte possibilità di attacchi o violazioni da parte di astuti hacker. Lo studio, inoltre, rientra in un’iniziativa ancor più grande di mappature delle aziende in tutto il globo secondo il Cyber Risk Index (CRI), il quale misura la differenza tra il livello attuale di sicurezza e la probabilità con cui possa ricevere un attacco. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.