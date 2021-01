The Sims 4 Paranormal Stuff Pack arriva questo mese e con esso puoi costruire case infestate, entrare in comunione con i morti svolgendo sedute spiritiche e iniziare una nuova carriera come investigatore del paranormale.

Forse è un po’ strano che il nuovo Pack di fantascienza arrivi a gennaio piuttosto che ottobre. Lo Stuff Pack conterrà nuovi personaggi, come un fantasma di nome Claude che può aiutare a guidare i tuoi Sims attraverso il loro nuovo mondo pieno di spettri.

The sims 4: il nuovo Stuff Pack é disponibile dal 26 gennaio

Sará presente una cameriera scheletrica di nome Bonehilda che ha scoperto che anche nella morte non è esente da lavori umili. Potrai migliorare la tua nuova abilità Media e puoi diventare un cacciatore di fantasmi freelance, aiutando altri Sim che vengono perseguitati dall’oltretomba. Ci sono anche tanti nuovi oggetti da mettere in casa e nuovi outfit da sfoggiare.

Non esiste un prezzo attualmente elencato per Paranormal Stuff, ma gli Stuff Pack in passato avevano in genere un prezzo di circa € 10. Il Paranormal Stuff Pack per The Sims 4 arriverà il 26 gennaio. Il post del blog ufficiale offre qualche informazione in più sul pack, inclusa la presenza di Guidry the Ghost.

“Questa apparizione offre i segreti della serenità. Sotto la sua tutela, impara come placare gli spettri che infestano la notte”, riferisce EA. “Alcuni spettri sono giocherelloni, altri maliziosi e alcuni sono decisamente ostinati. Se si lasciano dietro oggetti maledetti, cerca di rimetterli in ordine e rimuoverli. “Offri regali o prova a comunicare con gli spettri per cercare di accontentarli. Se sono soddisfatti, i Sims potrebbero ricevere un regalo in cambio quando lo spettro scompare”.