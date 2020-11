Siete appassionati di horror e avete il desiderio di scoprire nuove serie su Netflix che possano soddisfare il vostro desiderio, questo è l’articolo giusto per voi. Paranormal, The Frankenstein Chronicles e Slasher, sono infatti tre serie TV del medesimo genere ma piuttosto diverse tra loro che potrebbero intrigarvi.

Paranormal è una nuovissima serie TV di produzione egiziana che Netflix ha reso disponibile sulla propria piattaforma. Un professore altamente scettico che si trova ad assistere a delle vicende del tutto inspiegabili in termini razionali. Cosa interessante di questa serie è che horror, mitologia e folklore, si mescolano in questa nuovissima serie che sembra essere davvero originale. E a proposito: si tratta proprio di una produzione originale Netflix la cui seconda stagione non è stata confermata ma è molto probabile che si farà.

The Frankenstein Chronicles invece è una storia ambientata nella Londra vittoriana e gotica di Mary Shelley. La trama si ispira solamente a quella del libro, ma per il resto è indipendente. Un investigatore scopre una giovane ragazza morente sulle sponde del Tamigi. Si rende conto che quello strano essere è un insieme di pezzi di altre persone, assemblati tra loro e inizia a indagare.

Infine vorremmo parlarvi di Slasher. Questa serie è davvero poco conosciuta, persino per i seguaci dell’horror su Netflix. Si tratta di un’antologia le cui storie sono sempre diverse, stagione per stagione e pertanto, auto conclusive. Il punto comune di tutte le storie è fondamentalmente quello di un gruppo di persone che vengono lentamente uccise, una dopo l’altra finché non viene fuori chi è l’assassino. Il tutto in presenza di molte scene splatter e molto sangue, come lo stesso nome suggerisce in quanto rappresenta una specifica sotto categoria dell’horror.