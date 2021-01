In occasione del Consumer Electronics Show di quest’anno, Arcade1Up ha annunciato ben sette nuovi cabinet arcade per trasformare la tua casa in una vera e propria sala giochi. Tra queste, anche un fantastico tavolo da pub per 4 giocatori e una nuova linea di cabinet Legacy Edition con una dozzina di giochi pre-installati.

Arcade1Up, i nuovi cabinet arcade sono disponibili per il pre-ordine

Le date di rilascio e i prezzi dei nuovi cabinet Arcade1Up non sono stati ancora annunciati, ma sono stati già aperti i pre-ordini. Al momento, su Best Buy è possibile pre-ordinare Bandai Namco Legacy Cabinet ($ 399,99 – disponibile 30 marzo 2021) e il Pong Pub Table ($ 549,99 – disponibile dal 1 aprile 2021).

Di seguito, offriamo una panoramica di tutti i cabinet arcade presentati da Arcade1Up con tanto di giochi pre-installati.