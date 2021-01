L’operatore Vodafone Italia è tornato a proporre la Special 100 Digital Edition, l’offerta lanciata nell’autunno scorso per contrastare la Flash 100 di iliad.

Questa volta però, è dedicata a tutti i clienti ho.Mobile, la mossa è stata sicuramente fatta per evitare di perdere migliaia di clienti in seguito all’hackeraggio del seriale delle SIM. Scopriamo insieme l’offerta.

Vodafone propone la Special 100 Digital Edition ai clienti ho.Mobile

L’offerta appena lanciata prevede lo stesso bundle di quella precedentemente disponibile per i clienti Iliad. Stiamo parlando di chiamate e SMS illimitati, 100 giga di traffico in 4G e il servizio Happy Black incluso, al prezzo bloccato di 9.99 euro per 24 mesi. SIM e costi di attivazione si intendono gratuiti.

In termini di servizi Vodafone offre ben 6 mesi di NOW TV Cinema, al termine dei quali, e cioè a partire dal settimo mese, verrà rinnovato mensilmente ad un prezzo di 9,99 euro, salvo la disattivazione, non automatica, ma manuale, da parte del cliente entro 24 ore prima della fine del periodo promozionale.

In termini di portabilità non possiamo non segnalare la comparsa di ho.Mobile tra la lista dei gestori idonei, lista che comprende anche iliad, Fastweb e PosteMobile. La scelta di includere il suo brand minore è quanto meno singolare, dal momento che, sino ad ora, nessun major brand ha mai consentito la portabilità dal proprio minor brand. Ad ogni modo, la Special 100 Digital Edition è attivabile presso la pagina dedicata del sito Vodafone, all’interno della quale troverete il modulo da compilare e tutti gli altri ulteriori dettagli e condizioni dell’offerta.