Trony sconta tutto, la nuova campagna promozionale attivata fino al 27 gennaio 2021, promette prezzi bassi e fissi su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, seppur limitandone l’accesso ad una ristretta cerchia di consumatori dislocati sul territorio italiano.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, non risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza, ma è accessibile solo dagli utenti che possono recarsi fisicamente in un negozio dislocato in Lombardia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte o nella cittadina di Affi, entro la data di scadenza. Gli acquisti non possono essere completati altrove in Italia o sul sito ufficiale.

Trony: queste sono le offerte del periodo

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, e sopratutto molto vari tra di loro, osservando da vicino il volantino notiamo la presenza di Samsung Galaxy A31 a 199 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 569 euro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 999 euro, Samsung Galaxy S20+ a 699 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, Motorola E7+ a 139 euro, Motorola E6 Play a 99 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A91 a 229 euro, Oppo A5 2020 a 139 euro, LG K42 a 149 euro e LG K22 a 99 euro.

Non mancano nemmeno sconti mirati sugli smartwatch, tra cui annoveriamo l’accoppiata Samsung Galaxy Watch 3 in vendita a 329 o 379 euro (dipendentemente dalle dimensioni del quadrante), sino ad arrivare ad un Apple Watch Serie 3 nella Nike Edition da 199 o 229 euro.

