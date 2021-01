Le sorprese di Iliad per il nuovo anno certamente non mancano. Proprio in questi giorni, ad esempio, vi abbiamo presentato le prime novità dell’operatore francese per il 2021: tra queste, la tariffa Giga 70 ed anche l’arrivo del 5G. Purtroppo però, al netto di queste notizie positive, gli utenti dovranno anche rinunciare ad un servizio. Anche per i mesi a venire, infatti, è data per scontata l’assenza dell’app ufficiale.

Iliad, stop all’app: nemmeno nel 2021 ci sarà questa novità su Android

Il rapporto tra Iliad e l’app ufficiale è spesso al centro della discussione, anche sui canali social dell’operatore francese. Sono molti i clienti che chiedono la presenza di un software originale su Android ed anche su iPhone. Iliad, invece, sembra aver adottato una strategia del tutto differenza rispetto a quella intrapresa nel corso degli anni da TIM, Vodafone e WindTre.

Ciò significa che anche per il 2021 – o almeno per una parte di esso – gli utenti dovranno affidarsi al sito web ed alla conseguenza area personale per la gestione del proprio profilo. Nonostante l’investimento sui servizi (come ad esempio il 5G) di Iliad, l’app ufficiale non sembra essere nelle priorità degli sviluppatori e dei dirigenti del gruppo francese.

E’ necessario sottolineare che nel 2021, la mancanza di app Android è ancora più visibile per gli abbonati con smartphone Android. Se nei mesi passati il negozio virtuale Google Play Store era ricco di app parallele per la gestione del profilo Iliad, ora molti di quei programmi non sono più disponibili. E’ stato rimosso anche Area Personale, l’app più popolare di genere.