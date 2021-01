Euronics azzecca la maggior parte degli sconti, con il lancio di un volantino che riesce ancora una volta a superare abbondantemente le aspettative degli utenti italiani, e sopratutto diventa disponibile su tutto il territorio nazionale, senza però poter acquistare online sul sito ufficiale.

A differenza di quanto visto ed osservato in passato, in questo caso finalmente gli acquisti potranno godere degli stessi identici prezzi, indipendentemente dal negozio su cui faranno affidamento, non sono previste distinzioni particolari in relazione al socio di appartenenza. Ogni prodotto, salvo indicazione differente, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Euronics: ecco le offerte del nuovo anno

I prezzi sono relativamente bassi a partire dai modelli di casa Apple, sono infatti disponibili i nuovissimi iPhone 12, a cifre abbastanza interessanti, come 939 euro per il base, salendo a 1189 e 1289 euro per i più performanti.

In alternativa è sempre possibile affidarsi ai dispositivi con sistema operativo Android, qui si troveranno soluzioni del calibro di Oppo A15, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10T Lite, LG K22, LG K42, Vivo Y11s o simili, i cui prezzi però non riescono a superare i 400 euro, punto importante su cui soffermarsi per capire a tutti gli effetti le potenzialità dei prodotti ed il pubblico a cui sono effettivamente rivolti.

La campagna promozionale di Euronics non termina qui, ricordando comunque la presenza del Tasso Zero, raggiungibile al superamento di una determinata soglia di spesa, con pagamento a partire dalla mensilità di Pasqua 2021.