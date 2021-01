Gli sconti e le sorprese sono il pane quotidiano alla base del nuovo incredibile volantino Comet che si nasconde tra le pagine di una promozione ricchissima di soluzioni alla portata di ogni cliente sul territorio italiano.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, sono effettuabili direttamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale, ma anche sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente avrà la possibilità di raggiungere esattamente gli stessi sconti dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio, grazie alla spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

In parallelo, al superamento dei 199 euro di spesa, sarà possibile richiedere anche il finanziamento a Tasso Zero, o meglio rateizzazione senza interessi, utile per suddividere il pagamento della cifra dovuta in comoda rate mensili addebitate automaticamente sul conto corrente bancario.

Nuovi codici sconti Amazon sono gratis per tutti gli utenti, scopriteli subito sul nostro canale Telegram.

Comet: occasioni a non finire per tutti gli utenti

I prezzi da Comet sono decisamente più bassi del normale, infatti ogni utente si ritrova ad avere la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione, pagandoli veramente molto meno del previsto. Un esempio può essere portata con l’iPhone 11, grazie alla presenza sul mercato del nuovo modello, al giorno d’oggi si potranno spendere 649 euro per il suo acquisto nella versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Restando invece entro il sistema operativo Android, non dimenticatevi di approfittare dei vari Oppo A51, Vivo Y11s, Xiaomi Redmi Note 9, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 4Z 5G o similari, i cui prezzi di vendita non supereranno i 300 euro previsti per il più costoso fra tutti.