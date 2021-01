Il volantino Comet riesce ad avere la meglio sulle concorrenti, portando con sé prezzi molto più bassi del normale, infatti garantisce la possibilità di acquisto di dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato nazionale, senza richiedere esborsi particolarmente elevati.

Tutte le compravendite possono essere completate sia in negozio, che direttamente online sfruttando il sito ufficiale dell’azienda. Approfittando di questa seconda opzione, è importante ricordare che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa supererà i 49 euro (anche senza distinzioni in merito alla categoria merceologica). Coloro che invece spenderanno più di 199 euro, avranno inoltre la possibilità di optare per la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, con pagamento diretto tramite il proprio conto corrente bancario.

Comet: tutte le offerte con i migliori sconti

Il prodotto maggiormente rappresentativo dell’intero volantino Comet è sicuramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone da tempo lanciato sul mercato nazionale, ma oggi in vendita ad un prezzo più abbordabile, grazie sopratutto alla presenza del nuovo iPhone 12. La richiesta attuale corrisponde a soli 649 euro, una cifra di tutto rispetto per un prodotto estremamente qualitativo.

Volendo invece spendere molto meno, l’occhio cade su soluzioni del calibro di Oppo Reno 4Z 5G, Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 9, LG K42, Oppo A51, Vivo Y11s o similari. Tutti i suddetti prodotti sono commercializzati a meno di 300 euro.

Per altre informazioni in merito al volantino Comet potete comunque aprire le pagine che trovate inserite nell’articolo.