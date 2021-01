Windows 10 si prepara alla radicale trasformazione della UI, ovvero dell’interfaccia uomo-macchina che finora abbiamo assaporato ed utilizzato in tutte le salse. La compagnia di Redmond si solleva le maniche e si mette a lavoro su un nuovo schema grafico che entro questo 2021 promette di stravolgere marcatamente la user experience di miliardi di utenti in tutto il mondo. Le ultime notizie pervenute da Microsoft sono rincuoranti e meritano di essere valutate. Ecco cosa arriverà a breve.

Windows 10, il cambiamento: ecco cosa sta per arrivare (finalmente)

Un breve annuncio di lavoro pubblicato da Microsoft Corporation fornisce alcuni indizi sulle novità del prossimo OS. Si cerca un Senior Engineer da inserire in collaborazione ad un team interno per la Windows Core User Experience. Appare chiara l’intenzione di rinnovare e svecchiare il classico layout caratteristico del sistema. Nella descrizione per la ricerca della nuova figura si può leggere:

il team si occupa di promuovere innovazioni per le interfacce utente usate da miliardi di consumatori Windows e Surface Hub nel mondo. Si ricerca un Senior Engineer collaborativo, inclusivo e ossessionato dalle esigenze del cliente per sviluppare il futuro delle Windows Experiences”.

Il messaggio è oltremodo lampante: “Windows 10 is BACK“. Si cercherà, quindi, di offrire la migliore esperienza di utilizzo possibile così come inizialmente intuito da Windows Latest. Un’offerta di lavoro pubblicata in ottobre 2020 ma apparsa solo di recente in primo piano.

Secondo le info pare che le novità si possano trovare in un fascicolo secretato chiamato “Sun Valley”, dato come progetto interno mirato al rinnovamento del Menu Start e dell’Action Center per la gestione della barra delle notifiche.

Microsoft non ha ancora confermato nulla in merito alla nuova versione Windows 10 2021. Restiamo pertanto in attesa di ulteriori istruzioni al riguardo. Seguiteci per nuove informazioni.