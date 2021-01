In questo 2021 iniziato tra furti dati delle sim, operatori in down e previsioni coronavirus funeste, ecco una buona notizia. Per tutti coloro che volessero acquistare uno smartphone a rate, Vodafone ha prorogato le promozioni di Natale.

Vodafone ha prorogato le promozioni natalizie per l’acquisto di uno smartphone a rate

Vodafone ha quindi deciso di allungare la vita a diverse promozioni natalizie, tra le quali ci sono alcune che prevedono l’abbinamento di uno smartphone a rate.

Durerà una settimana la proroga che scadrà il 17 gennaio 2021. Per tutti i clienti interessati è davvero l’occasione per dare un’occhiata a queste interessanti offerte di Vodafone.

Ecco le offerte che prevedono uno smartphone a rate

Una delle offerte “wow” di Vodafone è la Promo Rata Zero che dà la possibilità di abbinare a un’offerta, l’acquisto di uno smartphone Samsung, Oppo o Xiaomi gratis e senza rate, solo pagando l’anticipo.

Anche la Promo Special Giga permette di scegliere fra diversi modelli di smartphone, questa volta da pagare a rate. I dispositivi che si possono abbinare sono molti e variano per costo. Sono senza anticipo e da pagare in 30 rate. Condizione imprescindibile è la sottoscrizione con carta di credito e in caso di recesso potrà essere addebitato fino a un massimo di 100 euro.

Prorogate anche le offerte dedicate alle persone anziane

Vodafone ha deciso di prorogare anche alcune offerte dedicate alle persone anziane. Nello specifico una di queste è la “Natale vicino a chi ami“. Rivolta agli over 60 permette di avere uno smartphone Doro 7060 completamente gratis e con un solo anticipo di 9,99 euro su carta di credito. Oppure si può scegliere un Doro 8040 a 0,99 centesimi di euro al mese per 30 mesi con un anticipo di 9,99 euro sempre su carta di credito. Se si dovesse scegliere il conto corrente, gli anticipi sarebbero rispettivamente 29,99 euro e 39,99 euro. Questi smartphone sono tutti abbinabili alle due offerte Vodafone Facile e Tutto Facile Fisso + Mobile.

Infine Vodafone sta anche contattando gli ex clienti che si sono spostati ad un altro operatore proponendo offerte davvero interessanti. Tutti i dettagli sono riportati a questo link.