Negli ultimi anni il mondo della telefonia ha attraversato una completa rivoluzione con l’introduzione di tecnologie sempre più innovative all’interno degli Smartphone. Ad oggi, di fatto, i Device di ultima generazione hanno tutte le carte in regola per sostituire anche i più semplici pc portatili. Ciononostante, però, sono ancora molteplici i collezionisti legati al passato che, quotidianamente, si fiondano sul web alla ricerca di vecchi cellulari in vendita. Proprio per questo motivo, dunque, di seguito sono illustrati i vecchi telefonini più richiesti del momento ed il loro prezzo di vendita.

Ericsson T28

Terminiamo infine con il T28. Al tempo prodotto di punta di Ericsson, ad oggi questo cellulare viene venduto online per circa 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.

Nokia 3310

La storia dei telefoni indistruttibili. Introdotto nel 2000 da Nokia, il vecchio 3310 è tornato in auge negli ultimi anni grazie alla sua durevolezza. Recentemente quest’ultimo è stato venduto per oltre 150 euro.

Apple iPhone 2G

Il vecchio iPhone 2G rappresenta in assoluto la storia di Apple. Ad oggi, a causa della disponibilità limitata sul mercato, il suo valore di vendita oscilla tra i 300 euro ed i 1000 euro.

Mobira Senator

Apparentemente assomiglia ad una radio da spiaggia ma, in realtà, il Mobira Senator è un pezzo di storia targato Nokia. Lanciato nell’ormai lontano 1981 questo vecchio telefonino, grazie alle sue enormi dimensioni, può valere oltre i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Questo telefono di Motorola è apparso in molteplici film e serie TV. A quanto pare, però, il suo attuale valore è estremamente alto, si vocifera di oltre 1000 euro, poiché in tutto il mondo sono state prodotto solamente 300.000 unità.