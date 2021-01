Un ente tedesco di nome CENELC, ha il compito di regolare i valori minimi e massimi delle radiazioni elettromagnetiche che sono provocate dagli smartphone. Il limite massimo è fissato sui 2.0 W/Kg, il quale viene misurato su 10 gr di tessuto. Molti utenti, incuriositi da come vengono effettuate le misurazioni, hanno chiesto all’ente effettivamente cosa accade durante questo processo. La risposta è semplice: viene messo uno smartphone vicino all’orecchio del manichino e vengono portati i suoi valori radioattivi al massimo. Dopo aver eseguito questo passaggio cruciale, viene stilata una classifica in base a queste misurazioni.

È di fondamentale importanza tenere in considerazione che queste misurazioni riguardano lo spettro delle onde radio, ossia delle onde elettromagnetiche che risultano non ionizzanti. Di fatto, questo tipo di onde non vanno a modificare il DNA e non provocano i tumori, a differenza di quelle ionizzanti che possono essere potenzialmente rischiose. Altri rischi per la salute non sono stati evidenziati, anche se comunque è importante prestare attenzione.

Radiazioni smartphone: la classifica dei cellulari più pericolosi

Tra gli smartphone radioattivi abbiamo ben 15 modelli a cui prestare maggiore attenzione. I dispositivi di cui vi parleremo non superano le soglie consentite dall’Europa, ma comunque vi invitiamo a stare attenti. Ecco di seguito la classifica: