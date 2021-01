In occasione del Consumer Electronic Show, Samsung ha presentato diversi nuovi prodotti, mostrando come la tecnologia possa migliorare la vita di tutti i giorni. Oltre ai nuovi frigoriferi della gamma BESPOKE, l’azienda ha presentato SmartThings Cooking, un nuovo servizio pensato per gli amanti della cucina. Questo servizio offre un piano alimentare per l’intera settimana, crea automaticamente liste della spesa con gli ingredienti di cui si ha bisogno connettendosi alle catene alimentari supportate.

Samsung ci lancia nel futuro, arrivano i robot che si prendono cura di noi

Samsung ha compiuto anche grandi passi nel settore della robotica, presentando diverse tecnologie in questo campo.

Anzitutto, il nuovo aspirapolvere JetBot 90 AI+ che, grazie ad algoritmi molto più sofisticati, riesce ad identificare gli oggetti nelle vicinanze, e di conseguenza impostare la modalità di pulizia ideale. E’ dotato di una fotocamera integrata grazie alla quale è possibile vedere dallo smartphone le condizioni di pulizia della propria abitazione ed, eventualmente, avviare il robot aspirapolvere da remoto. Quando il dispositivo avrà terminato il suo lavoro, tornerà automaticamente alla base di ricarica.

Ma, ancora più incredibile, l’azienda ha presentato Samsung Bot Care, un simpatico robot che impara col tempo le abitudini di ciascun utente, offrendo aiuto e consigli per essere il compagno-robot perfetto. Per esempio, se il robot rileva che hai trascorso molte ore al computer per lavorare, ti potrebbe consigliare di prendere una piccola pausa. O ancora, Samsung Bot Handy, che è invece dotato di una sorta di braccio meccanico che gli permette di afferrare varie tipologie di oggetti: può, per esempio, versare il vino, riporre i piatti sporchi nella lavastoviglie o raccogliere cose in giro. E’ pensato per essere una estensione dell’uomo, fornendo aiuto di diverso tipo anche nelle più piccole cose.