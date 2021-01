Samsung ha annunciato l’arrivo dei frigoriferi BESPOKE nei tre formati Monoporta, Combinato e 4 Porte. Tutti i frigoriferi di questa nuova gamma offrono diverse opzioni, così da creare il modello perfetto per la propria cucina. E’ possibile, per esempio, scegliere tra più di otto finiture diverse, tra cui Grey Glass, Sky Blue Glass, Navy Steel, Champagne Steel, Matte Black Steel, Navy Glass, White Glass e Rose Pink Glass.

Samsung presenta la nuova gamma di frigoriferi personalizzabili BESPOKE

Il modello più esclusivo è senz’altro il 4 Porte Flex. Questo, infatti, nasconde all’interno della porta superiore sinistra il nuovo Beverage Center che permette di accedere al dispenser di acqua filtrata ed alla caraffa integrata, che si riempie automaticamente di acqua fresca filtrata, che eventualmente può anche essere aromatizzata a piacere.

Il frigorifero è anche dotato della funzione Dual Ice-Maker per la creazione di cubetti di ghiaccio, anche nel nuovo “formato” Ice Biter di dimensioni minori. Il modello è inoltre dotato di una Flex Zone, ovvero uno scomparto la cui temperatura può essere impostata a seconda delle proprie esigenze. In particolare, questa “zona” supporta cinque diverse impostazioni di temperatura (Congelatore, Congelatore Soft, Carne/Pesce, Frutta/Verdura, Bevande). Il cassetto Flex Crisper, invece, permette di conservare carne o pesce alla temperatura più adatta, mentre il cassetto Crisper+ mantiene la freschezza di frutta e verdura più a lungo.

“Le persone passano sempre più tempo in casa, e in particolare in cucina, un ambiente sempre più centrale nella vita quotidiana e per il quale cercano prodotti in grado di esprimere la loro personalità. I frigoriferi BESPOKE sono altamente personalizzabili sia all’esterno, con una varietà di colori, materiali e finiture in grado di abbinarsi ai diversi stili delle cucine, sia all’interno con cassetti convertibili, metal back e portabottiglie Flex, offrendo un’esperienza di customizzazione mai vista in questo settore” commenta Daniele Grassi, Vice President Home Appliance Samsung Italia.

La nuova gamma BESPOKE sarà introdotta nel 2021 in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, espandendosi oltre i mercati del Nord Europa e dell’Asia e USA, dove è attualmente disponibile.