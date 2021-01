Nel corso di quest’anno, Samsung sembra intenzionata ad ampliare notevolmente la propria gamma di device pieghevoli. In particolare, il produttore potrebbe presentare tre modelli diversi di device foldable. I primi due apparteranno alla terza generazione dei Galaxy Fold mentre l’ultimo sarà il Galaxy Z Flip 3.

Proprio quest’ultimo è stato immaginato dall’utente FrontTron che ha realizzato un possibile concept. L’ipotetico Galaxy Z Flip 3 unisce caratteristiche tipiche della generazione precedente a soluzioni più moderne. Infatti è possibile notare come la struttura generale richiami quella del device dello scorso anno.

La scocca a conchiglia a base quadrata del pieghevole Samsung, si apre al centro per mostrare il grande pannello con display flessibile ospitato all’interno. Sulla scocca esterna inoltre potrebbe essere presente un display secondario dalle dimensioni più generose rispetto allo scorso Galaxy Z Flip. Questa scelta permette di guardare facilmente l’orologio ed eventuali notifiche senza dover aprire per forza tutto il device.

Samsung Galaxy Z Flip 3 si mostra in un render

Inoltre, come segno di continuità tra i propri device, il designer ha scelto di dotare il Galaxy Z Flip 3 di una soluzione presa in prestito dalla famiglia Galaxy S21. Il particolare si può notare con il comparto fotografico del device. Le tre ottiche infatti sono alloggiate in una area dalla colorazione differente rispetto al quella della scocca. Inoltre, si è scelto di modificare anche la posizione dei sensori che passano da un allineamento orizzontale ad uno verticale.

Ricordiamo che al momento, il Galaxy Z Flip 3 mostrato in foto è soltanto un concept. Samsung non ha ufficializzato alcuna caratteristica del nuovo device pieghevole. Possiamo immaginare che il display potrebbe essere un AMOLED da 6.70 pollici mentre il pannello secondario potrebbe avere una diagonale da 1.8 pollici. Il debutto è previsto per la prima metà del 2021 ma attendiamo maggiori dettagli.