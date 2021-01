Expert nasconde una nuova campagna promozionale assolutamente incredibile, con offerte mirate, sconti specialissimi e prezzi sempre più bassi a disposizione di ogni utente sul territorio. I prodotti sono commercializzati in versione scontata sia in negozio che online.

Coloro che decideranno di affidarsi ad occhi chiusi al sito ufficiale, devono comunque sapere che è prevista la spedizione a domicilio, ma richiede il pagamento aggiuntivo di una quota per la consegna, di conseguenza bisognerà aggiungere una piccola cifra a quanto mostrato a schermo. Discorso diverso per il finanziamento a Tasso Zero, possibile per tutti al superamento di una soglia minima.

Expert: tutti i migliori prezzi in circolazione

L’attenzione di Expert si è riversata principalmente sui dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato della telefonia mobile, per questo motivo troviamo prima di tutto l’ottimo Apple iPhone 11 Pro di ultima generazione, in vendita a soli 949 euro. Un prezzo che a prima vista potrebbe apparire abbastanza elevato, ma che in realtà è più che accettabile, se considerata la qualità generale del prodotto stesso.

Nel momento in cui si volesse acquistare un top di gamma, ma non si fosse disposti a spendere più di 600 euro, la scelta potrebbe ricadere sullo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone da 549 euro, ma pienamente in grado di soddisfare le richieste anche degli utenti più esigenti.

Il volantino Expert non si ferma qui, consigliamo la visione delle pagine sottostanti per comprenderne tutte le potenzialità nel dettaglio.