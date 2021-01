Expert prova a replicare nel 2021 quanto di buono visto negli ultimi mesi dello scorso anno, è infatti riuscita a lanciare un volantino che promette un risparmio senza precedenti, con prezzi sempre più bassi, anche applicati su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

La campagna promozionale attualmente disponibile è attiva anche online sul sito ufficiale, ciò sta a significare che potete decidere di collegarvi all’e-commerce aziendale e godere degli stessi identici sconti, fruendo anche della spedizione presso il vostro domicilio, ma in questo caso sarete costretti a versare un piccolo contributo per la consegna stessa. In aggiunta, ricordiamo essere sempre presente il finanziamento a Tasso Zero, raggiungibile solamente al superamento di una determinata soglia di spesa.

Expert: questi sconti vi faranno impazzire

Gli sconti Expert possono davvero sorprendere gli utenti, a partire dall’ottima proposta legata all’Apple iPhone 11 Pro, uno smartphone dalla qualità estremamente elevata, ancora migliore di iPhone 11, finalmente in vendita ad un prezzo complessivamente inferiore ai 1000 euro, in particolare fermatosi a 949 euro.

Discorso simile, in termini di qualità generale, ma con richiesta finale di soli 549 euro, per lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone che non necessita di presentazioni, sopratutto per l’estrema capacità di concernere al proprio interno le migliori componenti del 2020, ad un prezzo così basso.

Questo è il nuovo volantino Expert, si possono scovare anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, con riduzioni applicate a prodotti legati a differenti categorie merceologiche, e con i quali è possibile raggiungere un risparmio mai visto prima.