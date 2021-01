Esselunga ha recentemente attivato un volantino che nasconde al proprio interno prezzi pazzi, e sopratutto sconti assolutamente da non perdere, attivati su uno dei prodotti più richiesti ed interessanti del 2020, quale è appunto la Xiaomi Mi Band 5.

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per gli utenti che sono soliti avvicinarsi al mondo Esselunga per completare i propri acquisti, infatti solamente nei punti vendita è disponibile una campagna promozionale di altissimo livello, con impossibilità di acquisto online sul sito ufficiale. Dal momento in cui stiamo parlando della solita offerta tech, ricordiamo che le scorte sono limitate, di conseguenza potreste non trovare disponibilità, sebbene a tutti gli effetti risulti essere disponibile fino al 13 gennaio 2021.

Esselunga: in cosa consiste l’offerta

L’offerta di Esselunga consiste precisamente nella Xiaomi Mi Band 5, un prodotto estremamente interessante, poiché dotato di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Leggendo la scheda tecnica spiccano sicuramente il display AMOLED da 1,1 pollici, touchscreen ed a colori, senza dimenticare la batteria che promette una durata di ben 14 giorni, le modalità allenamento, nonché tutti i monitoraggi del caso, come passi, battito cardiaco, calorie bruciate e distanza percorsa.

Tutto questo raccolto in un prodotto estremamente piccolo ed economico, poiché l’acquisto richiederà solamente l’esborso di 29,90 euro. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita in cui è stata completata la compravendita. Come specificato, nonostante l’attivazione della campagna fino al 13 gennaio, le scorte potrebbero terminare anticipatamente.