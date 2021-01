Il CENELEC, è un ente tedesco che ha come compito quello di regolare i valori minimi e i limiti massimi delle radiazioni elettromagnetiche provocate dagli smartphone e non solo, anche di altri oggetti. Infatti, a quanto pare, il limite massimo è fissato sui 2.0 W/Kg, che viene misurato su 10 grammi di tessuto.

Molti si chiedono come vengono effettuate tali misurazioni, e la risposta è molto semplice: viene messo vicino all’orecchio del manichino del test uno smartphone e vengono portati i valori al loro massimo. Dopo aver fatto ciò, viene stilata una classifica basandosi su queste misurazioni.

Tuttavia, è di fondamentale importanza precisare che queste misurazioni sono concernenti lo spettro delle onde radio, ovvero delle onde elettromagnetiche non ionizzanti. Le suddette, a differenza di quelle a raggi X o a raggi UV, non modificano assolutamente il DNA e soprattutto non provocano i tumori. Inoltre, altri rischi potenziali per la salute non ne sono stati effettivamente individuati, tuttavia le misurazioni vengono messe in pratica per precauzione.

Radiazioni smartphone: la classifica dei cellulari più a rischio

Abbiamo tra gli smartphone radioattivi ben 15 modelli a cui prestare più attenzione. I device di cui vi parleremo non superano le soglie consentite nel nostro continente, ma comunque vi esortiamo a stare attenti. Ecco di seguito la classifica: