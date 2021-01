Una lunga lista di smartphone Xiaomi e Redmi è in attesa per la ricezione del nuovo aggiornamento di sistema relativo alla versione MIUI 12. Il nuovo ecosistema operativo ha molto da offrire sia dal punto di vista degli affinamenti grafici che delle pure e semplici funzionalità integrative di sistema.

I tempi di concessione dei pacchetti in update non sono stati ancora universalmente definiti ma in tanti hanno già potuto installare le ultime novità in fatto di gestione dei device Android. Eventualmente si invitano gli utenti a controllare la sezione Impostazioni > Aggiornamenti di Sistema > Verifica Aggiornamenti. Ecco cosa si prevede e quali sono i dispositivi che si avvantaggiano nel processo di aggiornamento.

MIUI 12 per Xiaomi e Redmi: ecco la lista d’attesa

Mi 9 / 9T / 9T Pro

K20, K20 Pro

Redmi Note 7 / Note 7S / Note 7 Pro

Redmi Note 8 / Note 8 Pro / Note 8T

Redmi Note 9 / Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1 / POCO F1

Mi 10 Pro / Mi 10

POCO F2 Pro / POCO X2

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

Mi 9 SE / Mi 9 Lite

Mi 10 Lite

Mi Note 10/ Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2 / Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Redmi 6A / Redmi 6 / Redmi 6 Pro / Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7 / Redmi 7A

Redmi 8 / Redmi 8A / Redmi 8A Dual

Tra le novità MIUI 12 si incontrano alcune esclusive di sistema che si possono riassumere in:

Back Tap : per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo

: per attivare funzioni di sistema tramite tocco sul retro del dispositivo OCR : da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri

: da usare per copiare il testo delle immagini in Galleria tramite riconoscimento intelligente dei caratteri Gallery : aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto.

: aggiunta di una barra di scorrimento per l’anteprima delle foto e nuovi filtri per l’ottimizzazione pre e post-scatto. Font: ora unificati per sistema e status bar

Nel frattempo lo sviluppatore cinese lavora anche alla nuova versione MIUI 12.5 disponibile per i 21 telefoni indicati a questo indirizzo.