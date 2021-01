A partire da questo mese di Gennaio ci sarà una grande concentrazione di eventi sui canali di Sky. Come sempre la tv satellitare concentra una buona parte del suo palinsesto sugli eventi per calcio e sport, tuttavia non mancheranno gli appuntamenti per cinema e serie tv. Anche in questo nuovo anno, i canali di Sky oltre che al satellitare saranno disponibili anche attraverso la tecnologia del digitale terrestre.

Sky, nel 2021 la grande iniziativa per Calcio e Sport via digitale terrestre

Sul digitale terrestre, i clienti di Sky possono accedere a tutte le principali esclusive di Sport e Calcio. La pay tv sul DTT può essere particolarmente comoda per chi vuole una via semplice per la tv a pagamento, senza decoder, senza parabola e con prezzi molto contenuti.

A differenza delle offerte per il satellitare, infatti, a vantaggio della tecnologia digitale terrestre vi sono i costi. I canali di Calcio e Sport di Sky via DTT prevedono un abbonamento dal costo massimo di 34,90 euro per il primo anno.

Il vantaggio di quest’offerta è la sua disponibilità per i nuovi abbonati, ma anche per tutti i clienti storici con satellitare attivo.

Oltre alla piena disponibilità del palinsesto Sky, coloro che scelgono il digitale terrestre avranno anche una serie di vantaggi ulteriori. Ad esempio, l’applicazione Sky Go sarà disponibile completamente a costo zero. Oltre all’app di streaming, inoltre, c’è anche l’extra rappresentato dai canali Cinema. Gli abbonati di Sky potranno quindi guardare, sempre senza costi aggiuntivi, i canali Cinema appartenenti all’oramai ex piattaforma Mediaset Premium.