GoPro Hero 9 Black è l’ultimo gioiellino dell’azienda californiana. L’ennesima action cam che sbaraglia la concorrenza e riscrive le regole del gioco nel mondo delle camere d’azione.

Confezione

Senza soffermarci troppo sul packaging del prodotto, è necessario indicare che in confezione sono presenti: fotocamera HERO9 Black, batteria removibile ricaricabile, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio, cavo USB-C, vite di fissaggio, custodia per fotocamera.

Design e materiali

A livello estetico non è cambiato molto rispetto al precedente modello. Troviamo un design molto simile al passato ed i soliti materiali costruttivi ineccepibili. Una novità, però, è rappresentata dall’ottimo display anteriore a colori (con LED di stato superiore), con cui sarà possibile vedere il risultato delle foto/video che andremo ad immortalare. Una vera e propria “anteprima dal vivo” che ci tornerà utile in più di un’occasione.

Un’altra cosa interessante, inoltre, è rappresentato dall’obiettivo frontale removibile. Davvero interessante, specialmente per chi fa sovente sport estremi. Compatibilità con oltre 30 accessori.

Prestazioni e funzionalità

Lato prestazioni vi è davvero ben poco da dire: è una GoPro. Una GoPro per giunta con Chip GP1. Ottimi i menù e la fluidità degli stessi, nonché delle riprese. Quasi del tutto assenti lag, impuntamenti e molto reattivo anche il touch control.

HyperSmooth 3.0 è soltanto una delle novità in termini di resa. È ora possibile allineare l’orizzonte direttamente dal menù della nostra action cam, ottenendo una stabilizzazione strabiliante. Fantastico anche lo Slow motion 8x, grazie al quale è possibile catturare video fino a 240 fotogrammi al secondo per incredibili riprese in slow motion.

Con TimeWarp 3.0, infine, sarà possibile creare dei video temporizzati capaci di ipnotizzarci. Presente anche la possibilità di effettuare live streaming da condividere istantaneamente sui nostri canali social.

Implementato il controllo vocale, molto utile in situazioni estreme in cui si hanno entrambe le mani impegnare. La batteria è agli ioni di litio da 1720 mAh ed è estraibile (cosa tutt’altro che scontata). Un’ottima manna dal cielo per chi effettua molte ore di registrazione e non ha il tempo di fermarsi a “caricare le pile”.

Completa il comparto l’impermeabilità del dispositivo fino a 10 metri, senza case esterno a copertura.

Fotocamera e videocamera

Le foto scattate con GoPro Hero 9 Black sono eccellenti, sia in diurna che in notturna. Un bel salto di qualità rispetto ai modelli precedenti, specialmente per quanto concerne la notte. Il sensore è da 20MP (SuperView, Ampio, Lineare + Allineamento con l’orizzonte, Lineare, Stretto) con SuperFoto+ HDR migliorato, ripresa notturna temporizzata, zoom tattile, timer per foto.

Presente la modalità Webcam per utilizzare il dispositivo durante le nostre videochiamate lavorative e dare una qualità maggiore alle nostre riunioni in streaming. Da segnale, inoltre, la possibilità di salvare in formato RAW per tutte le modalità a nostra disposizione.













Per quanto riguarda la videocamera, invece, i video che troverete di seguito si commentano da sé. Eccezionale qualità in ogni circostanza con un plus ulteriore rispetto la concorrenza che riguarda la stabilizzazione eccezionale. I nostri video risulteranno davvero perfetti e grazie all’app per Android ed iOS potremo condividerli istantaneamente anche sui nostri social preferiti (perfino nei formati previsti da TikTok e Instagram).