Gli sconti di Bennet iniziano molto bene il 2021, promettendo al consumatore un risparmio che ha dell’incredibile, infatti all’interno del volantino Bennet si potranno trovare prodotti Apple a prezzi relativamente economici, con piccole eccezioni anche per il mondo Android.

Per approfittare di tutte le proposte dell’azienda, dovete sapere che sarete costretti a recarvi personalmente nei negozi sparsi per il territorio, poiché gli stessi identici prezzi non risultano essere fruibili online sul sito ufficiale o da altre parti. Inoltre, come al solito, ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio in cui è stato completato l’acquisto.

Bennet: ecco tutte le offerte del momento

L’attenzione di Bennet è stata mirata direttamente sul mondo Apple, infatti si possono scovare varie occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per cercare di risparmiare il più possibile, come ad esempio l’acquisto di Apple iPhone 11, uno smartphone estremamente richiesto dalla community nazionale, e proposto ufficialmente a 599 euro, nella versione no brand.

Stesso discorso per coloro che vorranno invece acquistare un tablet dello stesso marchio, non possiamo infatti tralasciare l’ottimo iPad nella versione da 10,2 pollici di diagonale, oggi ufficialmente in vendita a 299 euro, nella versione solo WiFi con 32GB di memoria integrata.

Il volantino Bennet rappresenta un buonissimo punto di appoggio per gli utenti che vogliono risparmiare, anche comunque acquistando altre categorie merceologiche o brand. Per scoprire e conoscere da vicino la campagna, potete aprire le pagine che trovate nell’articolo.