Dopo oltre 10 anni di sviluppo, le riprese del film Uncharted sono finalmente terminate nel 2020 ed è ora in attesa della sua uscita entro la fine dell’anno. Prima di ciò, l’account Twitter ufficiale del film ha condiviso alcune immagini nuove di zecca dal che offrono uno sguardo e anticipazioni su cosa aspettarsi.

La chiave e le foto della mappa sono state rilasciate in precedenza dall’attore di videogiochi Uncharted, Nolan North.

Tutti gli aggiornamenti su uno dei film più attesi dell’anno

Il film Uncharted è interpretato dall’attore di Spider-Man, Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake, con l’attore candidato all’Oscar Mark Wahlberg che interpreta Victor Sullivan AKA Sully. Nel film recita anche il candidato al miglior attore Antonio Banderas, mentre anche Tati Grabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina) e Sophia Ali (Grey’s Anatomy) recitano in ruoli importanti.

Dopo diversi ritardi, il film Uncharted uscirà nelle sale il 16 luglio 2021. È una sorta di prequel dei giochi e non segue nessuna delle trame dei giochi di Naughty Dog. Il film è diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Venom).

Uncharted non è l’unico videogioco di Naughty Dog ad essere adattato per lo schermo. HBO sta lavorando ad una serie TV basata su The Last of Us, e apparentemente sta avendo un’accelerata. HBO ha recentemente annunciato che il progetto, scritto da Craig Mazin (Chernobyl, serie Una notte da leoni) e dal direttore del gioco Neil Druckmann, è stato scelto per un’intera stagione invece che per un pilota.

Per quanto riguarda la serie di videogiochi Uncharted, quella del 2017 videogiochi Uncharted Uncharted: The Lost Legacy è la voce più recente del franchise. Naughty Dog ha detto che non realizzerà più giochi Uncharted, ma ciò non significa che la serie sia finita; un altro studio potrebbe realizzare Uncharted 5.