Il 2021 inizia nel migliore dei modi per Vodafone, l’azienda è riuscita a lanciare una promozione che promette all’utente la possibilità di godere di 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, spendendo cifre veramente ridottissime con cadenza mensile.

La campagna promozionale, purtroppo, non risulta essere disponibile per ogni consumatore in Italia, a conti fatti viene distribuita esclusivamente in versione SMS winback, ciò sta a significare sarà attivabile solamente tramite la ricezione del messaggio informativo sul proprio numero di telefono, e non potrà essere ceduta a terzi (quindi dovrà esser attivata esclusivamente sul suddetto numero).

Il costo iniziale da versare corrisponderà a soli 10 euro, necessari per l’acquisto della SIM ricaricabile, sulla quale l’utente sarà costretto a portare il proprio numero originario. Non è richiesto il versamento di alcuna cifra per l’attivazione della promozione Vodafone.

Vodafone: i contenuti della promozione

Il prezzo fisso corrisponde esattamente a 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, è infatti un’offerta distribuita in versione Smart Pay, con attivazione della ricarica automatica, ma con la certezza dello stesso prezzo per 24 rinnovi dalla data di inizio.

I contenuti sono veramente invidiabili, a conti fatti risulta essere possibile fruire di 100 giga di internet alla velocità più elevata del momento, corrispondente a 600Mbps in download (ma solo con smartphone abilitato), affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare a piacimento verso tutti in Italia.

L’attivazione della promozione di Vodafone risulta essere possibile esclusivamente nei punti vendita, non online o altrove sul territorio.