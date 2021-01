Vodafone supera la concorrenza: nuove offerte fino a 100 giga

Il 2021 è partito a razzo per tutti i gestori di telefonia mobile in Italia. Questi stanno dimostrando di aver programmato alla grande quest’inizio d’anno con le migliori offerte già durante gli scorsi mesi. In particolar modo Vodafone sta cercando di riprendersi da alcune brutte esperienze, visto che molti utenti hanno scelto di scappare via improvvisamente.

La colpa, o il merito, appartiene a Iliad, il gestore che attualmente riesce a dominare tutti con le sue promozioni e con i suoi prezzi. Per questo motivo ora Vodafone vuole riportare a casa gran parte dei suoi ex utenti, soprattutto grazie alle nuove offerte lanciate sul mercato.

Vodafone batte la concorrenza richiamando i suoi vecchi utenti: ecco le offerte

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga