I nuovi Samsung Galaxy S21 saranno lanciati durante l’evento che si terrà il 14 gennaio alle ore 16:00. Il colosso ha già annunciato l’evento di presentazione e le informazioni sui tre dispositivi tanto attesi sono ormai abbastanza. Immagini, video e indiscrezioni varie hanno infatti svelato buona parte dei dettagli degli smartphone ma restava ancora qualche dubbio circa la presenza di uno spazio dedicato alla S Pen, che come noto sarà supportata dal Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra: alcune immagini mostrano la S Pen!

Il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà l’unico dispositivo della nuova serie in arrivo ad essere in grado di supportare la S Pen. Le indiscrezioni avevano già ritenuto possibile l’assenza di uno spazio dedicato all’inserimento dello stilo; e la possibilità che Samsung decidesse di vendere l’accessorio separatamente, alcune immagini danno un’ulteriore conferma.

Winfuture ha infatti diffuso alcune immagini che mostrano il Galaxy S21 Ultra e lo stilo che lo accompagnerà e permettono di apprendere che quanto ipotizzato corrisponderà alla realtà. Quindi, coloro che procederanno con l’acquisto del modello S21 Ultra dovranno possedere un’apposita cover per riporre la S Pen.

Le indiscrezioni non hanno mostrato soltanto il design della S Pen. E’ emerso, appunto, anche quella che potrebbe essere la spesa alla quale sarà necessario andare incontro per acquistare lo stilo. Stando alle notizie trapelate, dunque, Samsung potrebbe lanciare la S Pen a un costo di circa 40,00 euro; e potrebbe offrire in omaggio con lo smartphone l’apposita cover. Coloro che procederanno con il pre-ordine del dispositivo nel periodo compreso tra il 14 e il 28 gennaio, inoltre, potrebbero ricevere in omaggio anche i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro e i Samsung Galaxy Smart Tag.