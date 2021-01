Iliad: per pochi giorni è disponibile la Flash 70 a 9,99 euro al mese

Il gran merito di Iliad in questi primi tre anni di attività in Italia è certamente stato quello di proporre sempre le solite promo. Queste, che fin dall’inizio sono risultate le più vantaggiose contestualmente al mercato della telefonia italiana, hanno conservato gli stessi prezzi e gli stessi contenuti.

Presso i vari Iliad point è infatti permesso sottoscrivere le promozioni che hanno fatto la storia del gestore. Attualmente inoltre è disponibile la migliore offerta prodotta dall’azienda, la quale viene fuori solo per alcuni periodi di tempo. Stiamo parlando della Flash 70, soluzione dal suo interno include il massimo in termini di contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti i 70 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 9,99 € con l’offerta che sarà disponibile per meno di due settimane. Nel frattempo però a rubare la scena a tutto questo è il discorso fibra ottica, la quale arriverà a partire dalla prossima estate.

Iliad: ecco i dettagli dell’accordo con Open Fiber per l’arrivo della fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.