Iliad fibra ottica: ecco quando arriveranno le offerte per la casa

Il provider mobile più quotato del momento ma soprattutto degli ultimi mesi è di certo Iliad e i numeri ne parlano chiaro. Questo gestore arrivato dalla Francia e ormai stabilizzato in classifica al quarto posto tra i migliori provider che operano in Italia sta riuscendo a portare avanti la sua strategia nel migliore dei modi.

La proposta di offerte a prezzi bassissimi e con tanti contenuti disponibili risulta la carta vincente. Tutti infatti conoscono la ormai celebre Giga 50, offerta che include davvero qualsiasi cosa al suo interno per un costo mensile minimo. I contenuti sono davvero fantastici: minuti senza limiti verso ogni gestore, SMS senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per un prezzo mensile di soli 7,99 euro al mese per sempre. Gli utenti sono andati ben oltre i 6 milioni, ma a quanto pare ben presto il futuro arriverà sottoforma di rete fissa anche in casa Iliad.

Iliad: l’accordo con Open Fiber porterà la rete domestica entro l’estate 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.