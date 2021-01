Appena una settimana prima del lancio ufficiale di Samsung Galaxy S21, il colosso sudcoreano presenterà in India lo smartphone Samsung Galaxy M02s.

Stiamo parlando di un nuovo device entry level il cui obiettivo punta tantissimo su tre aspetti fondamentali: ampio display, lunga autonomia ed un prezzo economico. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy M02 sarà presentato il 7 gennaio 2021

Dalle poche informazioni che l’azienda ha svelato in queste ore, Samsung Galaxy M02s è atteso con un display da 6,5 pollici a risoluzione HD+ con notch a goccia, 4 GB di RAM, batteria da 5000 mAh e tre sensori fotografici sul retro. Nel video promozionale presente in calce alla news e sul sito web ufficiale viene messo in risalto il display generoso, perfetto per la fruizione di contenuti sul web, la visione di video ed il gaming, così come alcune particolari scelte di design come lo speaker posto su uno dei lati del dispositivo.

Purtroppo la compagnia non ha indicato informazioni aggiuntive circa la scheda tecnica del device, come ad esempio il modello di processore disponibile (si aspetta un SoC di buon livello considerando il riferimento al gaming su mobile), lo spazio di archiviazione e la composizione dei sensori fotografici.

Verosimilmente queste informazioni saranno rese pubbliche il 7 gennaio 2021 quando verrà ufficialmente presentato in India al prezzo di 10,000 rupie indiane, circa 110 euro al cambio. Non ci resta quindi che attendere solamente un paio di giorni e scoprire se tutte le indiscrezioni trapelate fino ad ora si riveleranno vere. Non mancheremo di aggiornarvi non appena scopriremo qualcosa in più.