Stadia ha festeggiato il suo primo anniversario il mese scorso. Il servizio è stato recentemente lanciato anche sui dispositivi Apple e ha annunciato l’atteso arrivo di tre nuovi giochi insieme a tanti altri. In questi giorni la piattaforma di cloud gaming sta rilasciando una serie di sconti interessanti, oltre a far sapere agli utenti di Stadia Pro quali titoli gratuiti aspettarsi durante il mese di gennaio.

Ci sono sconti e risparmi su numerosi titoli tra cui: Assassin’s Creed, Borderlands e HITMAN, NBA 2K21, PGA TOUR 2K21 e persino STAR WARS Jedi: Fallen Order. Ma l’affare migliore di tutti potrebbe essere su Crayta: Premium Edition, gratuito per tutti fino ad oggi 5 gennaio. Inoltre, i tre nuovi titoli annunciati la scorsa settimana sono ora disponibili per l’acquisto negli store fisici.

Google Stadia continua la scalata verso il successo nel mondo del gaming, in arrivo nuovi titoli e tanti sconti

Per i membri Pro, anche PlayerUnknown’s Battlegrounds – Breakthrough Edition è ora disponibile. Aggiunto anche Cthulhu Save Christmas, descritto come un gioco di ruolo che lascia agli utenti una “sensazione di terrore”. Google ha annunciato ufficialmente ulteriori titoli come quelli più attesi: F1 2020, Hotline Miami, Figment, Ary and the Secret of Seasons.

Finora Stadia ha avuto una stagione festiva intensa e potrebbe diventare ancora più “affollata” prima della fine dell’anno. Pare che Google stia sperimentando di offrire ai nuovi account Stadia una prova di Stadia Pro per circa 30 minuti. Un lasso di tempo senza dubbi breve ma che potrebbe aiutare gli utenti a schiarirsi le idee sui pro e i contro offerti da questo servizio a pagamento.