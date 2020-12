Una grande attrazione per i servizi di streaming di videogiochi è la possibilità di giocare su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. C’è solo un problema: molti di loro non sono disponibili su iOS. Per fortuna, quel periodo di incompatibilità per alcuni hardware sta volgendo al termine. A partire da questa settimana, puoi giocare a qualsiasi gioco di Google Stadia su iPhone o iPad.

Il servizio è accessibile tramite Chrome o Safari. Se desideri utilizzare quest’ultimo, apri semplicemente Stadia in Safari (https://stadia.google.com), premi il collegamento Condividi e quindi seleziona “Aggiungi alla schermata principale”.

Google Stadia è disponibile su iOS tramite Safari

Un’app nativa sarebbe preferibile, ma è impossibile fornirla in modo che renda felici i giocatori e i fornitori di servizi. Per ora, tutti i concorrenti di Google, inclusi Microsoft e NVIDIA, stanno aggirando l’App Store e operano invece tramite il browser.

Se accedi a Stadia tramite il browser, vedrai la barra di stato di iOS – quella che mostra l’ora, la connettività e la carica rimanente – e il campo dell’URL del browser durante la navigazione nel negozio e nella home page. Quando avvii un gioco, questo diventa “a schermo intero” e l’interfaccia utente del browser scompare. A volte, però, la barra può risultare “testarda” e rimane visibile nella parte superiore del display.

Engagdet ha riferito che il team di sviluppo di Stadia è già al lavoro per aggiornare l’esperienza della piattaforma su iOS. Il debutto di Stadia su iOS arriva in un periodo in cui si parla molto dell’hardware di gioco. Di recente, infatti, è stato rilasciato il titolo Cyberpunk 2077 da CD Projekt e sono in corso parecchie discussioni sull’integrabilità del gioco nei vari sistemi (PC, console, mobile).

Google Stadia, insieme al servizio GeForce Now di NVIDIA, renderanno l’iPhone e l’iPad ancora più versatili permettendo agli utenti di non dover ricorrere ad un hardware di alto livello per giocare ad ottime prestazioni.