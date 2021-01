CoopVoce inizia il 2021 con la TOP 50 a prezzo bomba, in regalo 30 euro

Ogni gestore ha cominciato il suo 2021 con offerte di altissimo livello, le quali avranno ovviamente lo scopo di rendere la vita difficile alla concorrenza. Ci sono tante soluzioni di gran valore, soprattutto se si vanno ad analizzare i contenuti in rapporto al prezzo finale. A primeggiare tenendo d’occhio proprio questi aspetti CoopVoce, provider virtuale che da qualche tempo riesce a dire stabilmente la sua.

Inizialmente l’azienda non aveva molta voce in capitolo a causa delle offerte scarne di contenuti, le quali poi sono state prontamente adeguate. Ad oggi infatti una delle soluzioni migliori arriva proprio da parte di CoopVoce, che non teme dunque nessun tipo di concorrenza nel settore telefonico mobile. Lo step successivo è stato poi compiuto grazie al miglioramento delle infrastrutture, le quali appoggiandosi a TIM godevano già di una discreta qualità.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: continua la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso e con un prezzo di 9,50 euro al mese

La promo migliore di CoopVoce in questo momento è senza ombra di dubbio la nuova ChiamaTutti TOP 50. Si tratta di una soluzione molto interessante sia per quanto riguarda il prezzo, solo 9,50 € al mese per sempre, che per quanto riguarda i contenuti. Questi ultimi corrispondono a minuti senza limiti, 1000 SMS verso tutti e 50 giga in 4G. In più ecco anche 30 € gratis di credito residuo extra.