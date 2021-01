I saldi stanno arrivando presso tutti i rivenditori di elettronica, e non solo, anche Carrefour ha deciso di aprire le porte agli sconti con una sezione interamente dedicata alla tecnologia, e con la quale promette all’utente la possibilità di accedere a prodotti scontati, senza però pretendere più di tanto.

Gli acquisti sono effettuabili solamente presso i negozi di proprietà di Carrefour, ciò sta a significare che non sarà possibile recarsi sul sito ufficiale o sfruttare l’e-commerce, per godere delle stesse identiche riduzioni di prezzo. In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro avranno inoltre la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi, suddividendo la spesa con un finanziamento in 20 rate mensili.

Non perdete altro tempo, iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, riceverete codici sconto Amazon e tantissime offerte.

Carrefour: questi sono gli sconti

Come anticipato, gli sconti Carrefour si concentrano su prodotti economicamente non impegnativi, ciò sta a significare che sarà possibile optare per uno Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro, Oppo A9 2020 a 160 euro, Samsung Galaxy A21s a 156 euro, Motorola E7+ a 126 euro, Alcatel 1SE 2020 a 96 euro o Alcatel 1B a 55 euro.

Tutti prodotti che non costano troppo, ma che comunque possono garantire prestazioni soddisfacenti, con rinunce importanti sulla qualità generale degli stessi. Non mancano soluzioni legate a differenti categorie merceologiche, non dimentichiamoci infatti dei televisori, tra cui spicca un TV LED da 70 pollici LG a 699 euro o degli elettrodomestici per la casa.

Ogni singolo sconto Carrefour viene riassunto nel dettaglio direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.