Dopo quasi un mese dal lancio ufficiale, la campagna promozionale Speciale Multimediale, ufficialmente scaduta il 31 dicembre 2020, verrà disattivata definitivamente in tutti i negozi nella giornata odierna. Gli utenti hanno ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare dei tantissimi sconti messi a disposizione.

Il volantino ha pienamente convinto molti di noi all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a soddisfare pienamente le aspettative, garantendo nel contempo un risparmio quasi senza precedenti, anche su smartphone appartenenti alla fascia alta del mercato nazionale. Gli acquisti possono essere completati solamente presso i punti vendita dislocati in Italia, non online sul sito ufficiale, o comunque altrove; le scorte non dovrebbero assolutamente rappresentare un problema, e tutti i modelli commercializzati (salvo indicazione differente) sono in versione no brand.

Esselunga: i migliori prodotti in promozione

Da Esselunga è possibile scovare una selva di sconti e di promozioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano per cercare di risparmiare il più possibile, tra le migliori vogliamo porre l’attenzione su due prodotti in particolare: Galaxy S20 FE e Apple iPhone 11.

Il terminale dell’azienda sudcoreana è stato da poco lanciato sul mercato nazionale, viene oggi reso disponibile a soli 549 euro, ed è caratterizzato dalle stesse identiche specifiche del Galaxy S20, ma con l’unica differenza legata al processore Qualcomm Snapdragon 865.

In aggiunta è possibile affidarsi all’Apple iPhone 11 di ultima generazione, oggi surclassato dall’iPhone 12, ma comunque acquistabile a soli 599 euro. Tutte le altre offerte del volantino Esselunga sono raccolte nelle pagine inserite sul sito ufficiale.