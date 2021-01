I brevetti riguardanti quelli che potrebbero essere i primi iPhone pieghevoli non sono gli unici ad essere stati recentemente depositati dal colosso di Cupertino. Tra gli ultimi documenti registrati da Apple e diffusi in rete è apparsa infatti anche una nuova tastiera più che innovativa poiché dotata di un mini display per ogni singolo tanto che la costituisce.

Apple pensa a una tastiera innovativa: ogni tasto è dotato di un mini display!

La tastiera mostrata dal nuovo brevetto registrato da Apple mostra l’intenzione di riporre in ogni tasto un mini display. L’utente tramite l’inserimento di singoli schermi in corrispondenza di ogni pulsante avrebbe così la possibilità di personalizzare il dispositivo in base alle sue necessità e alle preferenze.

Un’idea simile aveva già attirato l’attenzione. Un documento emerso nei mesi scorsi permetteva di conoscere, infatti, una tastiera totalmente in vetro nella quale ogni pulsante era costituito da un mini display. Il dispositivo pensato dal colosso aveva attirato l’attenzione ma qualche dubbio circa la sua realizzazione era emerso per via del materiale che Apple avrebbe potuto utilizzare. Una tastiera in vetro, seppur efficace nel combattere l’usura causata dall’utilizzo frequente dei tasti, implicherebbe una cautela non indifferente da parte degli utenti per via della sua fragilità.

L’ultimo brevetto registrato da Apple non indica quello che potrebbe essere il materiale pensato per la creazione della tastiera. Ma ciò non offre comunque maggiori certezze circa l’effettiva produzione del dispositivo. Non sappiamo, dunque, se avremo modo di conoscere dal vivo quanto pensato dal colosso di Cupertino.