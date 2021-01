WHATSAPP WEB: sbarcano chiamate e videochiamate nella versione per PC

Non ci sembra vero, eppure la tanto attesa novità sta per approdare su tutti i computer. Stiamo parlando della funzione introdotta da WhatsApp Web e WhatsApp Desktop (l’app per Windows e Mac) che ha come protagoniste chiamate e videochiamate. Finalmente, per effettuare una call non sarà più fondamentale l’uso dello smartphone, ma si potrà chiamare chiunque anche attraverso il proprio pc. Al momento questa nuova funzione, in fase di rilascio, è in versione beta. Per chi ancora non ha avuto la possibilità di provarla, niente paura, perché come conferma WABetaInfo, l’opzione di Whatsapp raggiungerà tutti gli iscritti.