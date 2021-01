Malgrado sia ormai passato più di un mese dal lancio delle console Next Gen si registrano ancora scarse forniture di Playstation 5 e Xbox Series X/S. Le difficolta legate alla pandemia sono ormai note a tutti e si è ampiamente discusso dei problemi di produzione e distribuzione delle console.

Il problema è talmente diffuso che molti utenti hanno dovuto cambiare i propri programmi anche per i regali natalizi; nessuno infatti aveva la certezza di poter trovare una console da mettere sotto l’albero. Adesso però la situazione incomincia a spazientire gli utenti, in special modo quelli di Playstation 5, tra i più colpiti dalla penuria di console. Sui social sta iniziando a circolare l’hashtag #noPS5 e in breve tempo è entrato persino tra le tendenze.

Playstation 5: ancora penuria di console Sony

Se non si è disposti a spendere cifre folli dai bagarini che cercano di lucrare sulla situazione, trovare una Playstation 5 in questo momento è praticamente impossibile. La causa principale, al di la della pandemia, è da ricercare nell’incredibile numero di preordini che ha praticamente travolto Sony.

Malgrado l’iniziale pazienza degli utenti adesso si iniziano a sentire le prime voci di protesta che si diffondono sul Web e sui Social Network. Sotto l’hashtag #noPS5 sono veramente migliaia i messaggi che si possono leggere. Lo spirito, malgrado il malcontento generale, è però ancora ottimista, malgrado, come già detto, si inizino a manifestare i primi fastidi. La speranza è che quanto prima Playstation possa riprendere i normali ritmi di produzione per garantire una consolo Next Gen a tutti gli appisolati del mondo dei videogiochi.