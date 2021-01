Alcuni proprietari di ASUS ROG Phone 3 e ZenFone 7/7 Pro hanno scoperto che i loro dispositivi hanno perso lo stato Widevine L1. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Widevine L1 é una certificazione che permette ai dispositivi di riprodurre in streaming contenuti HD da servizi come Netflix. Di conseguenza, questi dispositivi non supportano piú lo streaming in HD.

Gli utenti ASUS hanno espresso le loro lamentele sui forum dedicati. Tuttavia, sembra che il problema persiste anche dopo diverse settimane dall’accaduto. Widevine è una tecnologia DRM utilizzata da molti servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Esso garantisce che questi servizi vengano utilizzati da dispositivi con firmware non modificato e sicuro.

Netflix: impossibile riprodurre contenuti in HD senza Widevine L1

Senza lo stato Widevine L1, gli utenti non sono in grado di riprodurre video in streaming da Netflix con una qualità superiore a 540p. Sfortunatamente, a causa di un bug nel firmware SoC di ROG Phone 3 e ZenFone 7 (entrambi sono alimentati da Qualcomm Snapdragon 865), il livello Widevine DRM è stato declassato da L1 a L3.

L’unico modo per risolvere questo problema, secondo ASUS, è che gli utenti interessati spediscano i loro dispositivi ad ASUS in modo che possano “ripristinarli”. ASUS ha rilasciato una dichiarazione in merito al problema, dichiarando che la societá é a conoscenza del problema e che gli utenti interessati devono contattare il servizio clienti di Asus.

Alcuni utenti nei forum hanno affermato che dopo aver riparato il proprio telefono, il problema è tornato di nuovo. Per controllare il tuo livello DRM Widevine, scarica l’app DRM Info. Speriamo che la societá risolvi presto il problema.