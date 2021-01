L’operatore virtuale Digi Mobil ha recentemente deciso di prorogare tutta la gamma di offerte Illimitato e dei pacchetti Combo fino alla fine di gennaio 2021.

La proroga qui indicata potrebbero però essere soggetta a modifiche, dal momento che le utenze a partire dal 17 gennaio subiranno il graduale passaggio dalla rete TIM a quella Vodafone. Saranno inoltre introdotte anche nuove offerte tariffarie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil proroga tutte le proprie offerte fino alla fine di gennaio 2021

Partiamo subito con l’offerta Illimitato Mini/Illimitato 10/Illimitato 15/Illimitato 20 che prevedono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, verso i numeri DIGI in Italia, Romania e Spagna. Mentre dal punto di vista del traffico dati Internet includono rispettivamente 1 Giga, 8 Giga, 16 Giga, 32 Giga in 4G. Per tutte e quattro le offerte non sono previsti costi di attivazioni e i prezzi sono i seguenti: 5 euro al mese per Illimitato Mini, 10 euro al mese per Illimitato 10, 15 euro al mese per Illimitato 15 e 20 euro al mese per Illimitato 20.

Combo 5 prevede 250 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazioni e verso quelli esteri, minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania e Spagna e 2 Giga di traffico a 5 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione. Combo 10 prevede 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazioni e verso quelli esteri, minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania e Spagna e 8 Giga di traffico a 10 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione.

Combo 15 prevede 1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazioni e verso quelli esteri, minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania e Spagna e 16 Giga di traffico a 15 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione. Infine, Combo 20 prevede 2.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazioni e verso quelli esteri, minuti illimitati verso i numeri della rete Digi in Italia, Romania e Spagna e 32 Giga di traffico a 20 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione.