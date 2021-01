Le prime ore del 2021 assicurano un’occasione molto importante a tutti gli utenti di WindTre. Il provider arancione, infatti, in questi primi giorni dell’anno conferma gran parte delle iniziative che sono state protagoniste durante la stagione natalizia. Tra queste, un posto speciale è assicurato all’offerta chiamata WindTre Star+.

WindTre, parte la sfida del 2021: la nuova tariffa da non perdere con 100 Giga

Questa particolare promozione dell’operatore arancione mette a disposizione di tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono anche 100 Giga da utilizzare per navigare liberamente in rete sotto linea 4G e 4,5G. Il costo di rinnovo mensile per tutti i clienti che optano per questa tariffa di WindTre è di 7,99 euro.

In linea con la strategia commerciale di WindTre, anche questa particolare promozione è dedicata a tutti gli ex clienti di WindTre o a tutti gli abbonati che scelgono di effettuare la portabilità da un altro operatore. Potranno quindi accedere a questa esclusiva offerta tutti gli attuali clienti che hanno una SIM attiva con TIM, Vodafone ed Iliad.

L’obiettivo di WindTre con la promozione Star+ è acquisire nuova clientela. In particolar modo, il gestore vuole offrire alla sua platea un’alternativa strategica alla promozione Giga 50 di Iliad. Con le attuali condizioni dell’offerta, WindTre è in grado di offrire soglie di consumo maggiori rispetto ad Iliad: il rapporto è di 100 Giga internet contro i 50 Giga disponibili con la Giga 50. La differenza di consumi è rapportata ad un costo pressoché identico per le due tariffe.