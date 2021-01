La versione beta di WhatsApp per i device iOS preannuncia una nuova funzione molto interessante per rendere la condivisione ancora più semplice. Infatti, la versione 2.21.10.23 della nota app, pare faccia parte del programma beta TestFlgiht, il quale è stato chiuso ed è probabile che stia per essere rilasciato.

L’aggiornamento che sta per arrivare sui dispositivi sarà la prima versione beta di WhatsApp del 2021, e permetterà di incollare più immagini e video in contemporanea nelle chat. Inoltre, consentirà di risolvere alcuni bug e apporterà dei miglioramenti alle chiamate vocali e video. Novità anche per la gestione della rubrica, condivisione degli URL e backup chat ottimizzate.

WhatsApp: come utilizzare le nuove funzioni dell’aggiornamento

Per usarle sarà necessario aprire l’app Foto, selezionare più immagini e fare tap su Esporta, e poi su Copia. Dopo aver copiato, aprendo l’app di WhatsApp basterà tenere premuto nella barra della chat fino all’apertura del pop-up e pigiare su Incolla. In questo modo i contenuti multimediali si incolleranno facilmente da un’app all’altra.

Abbiamo parlato delle foto, ora parliamo delle chiamate. Di miglioria ce n’era già una estesa ai dispositivi Android, ora anche a quelli Apple. La funzione permette di invitare a partecipare qualsiasi contatto ad una chiamata, anche se prima l’aveva rifiutata e in qualsiasi momento della stessa. Tuttavia, la funzione non è stata ancora stabilita.

Inoltre, è stato risolto il bug che non permetteva la ricerca di aggiornamenti di stato. Questa versione beta non presenta però ancora delle soluzioni definitive per il bug che impedisce di caricare un’anteprima per un video YouTube da condividere.