Google Camera 8.1 rimuove una funzione interessante su Pixel 5 e Pixel 4a

Quando Pixel 5 e Pixel 4a 5G sono stati rilasciati sul mercato supportavano l’astrofotografia con il loro obiettivo ultra grandagolare. A seguito di un aggiornamento, peró, Google ha disabilitato la funzione.

Secondo 9to5Google, l’aggiornamento di Google Camera 8.1 rilasciato a metà novembre ha rimosso la possibilità di utilizzare l’obiettivo ultra grandangolare per l’astrofotografia. Prima, quando si passava alla funzione di astrofotografia, gli utenti potevano passare da .6x, 1x e 2x. Dall’aggiornamento, l’opzione .6x non è più disponibile e un documento di supporto di Google afferma che l’astrofotografia funziona solo con impostazioni di zoom uguali o maggiori di 1x.

Google Camera 8.1 é disponibile al download

Non è chiaro il motivo per cui l’opzione è stata rimossa, ma è un brutto colpo per i fan. É possibile che la funzione non sia più disponibile perché la qualità non è all’altezza degli standard di Google. La societá non ha ancora dichiarato dettagli ufficiali. I possessori di Pixel 5 e Pixel 4a 5G possono ancora utilizzare l’obiettivo ultra grandangolare per Night Sight.

L’utilizzo di un obiettivo ultra grandangolare per l’astrofotografia ha molto senso perché consente agli utenti di catturare una parte maggiore della scena. Tuttavia, gli utenti dovranno accontentarsi dell’obiettivo normale, che offre comunque un campo visivo relativamente ampio.

Come nota 9to5Google, puoi disinstallare gli aggiornamenti di Google Camera e tornare alla versione 7.6 o 8.0. Ció consentirá agli utenti di Pixel 5 e Pixel 4a 5G di utilizzare l’obiettivo ultra grandangolare per l’astrofotografia. Si spera che Google continuerà a lavorare per migliorare la sua versione e riporterà la funzione indietro. Fortunatamente, in modalitá notturna l’obiettivo grandangolare funziona ancora come prima.

L’ultimo aggiornamento dell’app è stato lanciato intorno al 9 dicembre, quindi probabilmente l’hai già ricevuto tramite il Play Store.v