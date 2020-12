Il prossimo 11 gennaio 2021 il produttore cinese Vivo presenterà un nuovo smartphone sotto il brand iQOO, ovvero il nuovo Vivo iQOO 7. Quest’ultimo sarà un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato e potrà vantare delle performance davvero notevoli, come confermato anche dai punteggi di AnTuTu Benchmark.

Vivo iQOO 7 quasi pronto al debutto ufficiale

Il produttore cinese Vivo si sta preparando al debutto ufficiale sul mercato mobile del suo nuovo dispositivo di fascia alta a marchio iQOO. In queste ultime settimane, sono trapelati alcuni rumors, leaks ed immagini. Stando a questi ultimi, dal punto di vista estetico troveremo alcune somiglianze con i cugini a marchio Vivo, come ad esempio il Vivo X51 5G. Sul retro, infatti, saranno posizionati in alto a sinistra i tre sensori fotografici accompagnati da un flashLED, proprio come sul modello di Vivo.

Oltre a questo, lo smartphone è passato da AnTuTu Benchmark e ci ha rivelato la sua potenza. A battere sotto alla scocca sarà infatti presente il potente processore Snapdragon 888 di casa Qualcomm e, ad accompagnarlo, saranno presenti 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Oltre a questo, sembra confermata la presenza dell’ultima release del software di Google, cioè Android 11, ed è quasi certo che il display avrà una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz. Infine, dal punto di vista della autonomia, si parla di una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da addirittura 120W.

Mancano all’appello ancora alcuni piccoli dettagli tecnici del prossimo Vivo iQOO 7, ma è molto probabile che fino al suo debutto ufficiale arriveranno nuove informazioni.