La serie televisiva Stranger Things ha suscitato la curiosità di tantissimi amanti di serie tv grazie alla sua travolgente trama e ai suoi personaggi. Attualmente sono disponibili tre stagioni per un totale di ventisei episodi, ma i fan aspettano l’arrivo della quarta stagione visto che il finale della terza stagione ha sorpreso tutti.

Stranger Things: ecco le notizie sulla quarta stagione della serie televisiva

La serie televisiva americana ambientata negli anni ‘80 in una cittadina del Texas conosciuta con il nome di Hawikins si è rivelata una serie televisiva incredibile grazie ai personaggi e alle loro vicende. La terza stagione, in particolare, ha stupito gran parte dei fan visto che il finale mostra il trasferimento definitivo di Joyce e la sua famiglia; per non parlare, inoltre, dell’addio di Undici e dei suoi poteri.

Insomma, la terza stagione è una stagione per niente tranquilla e non per altro i fan attendono l’arrivo della quarta sulla piattaforma di streaming Netflix. A tal proposito, ad esprimersi sono i Duffer Brothers, gli ideatori della famosa serie televisiva: “Siamo veramente entusiasti di poter ufficialmente confermare che le tanto attese riprese dei nuovi episodi di Stranger Things che sono attualmente in corso. Siamo ancora più felici di annunciare il ritorno di Jim Hopper, anche se per quest’ultimo non si tratta di una buona notizia. Negli Stati Uniti D’America, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà incredibile, la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo pregate per il nostro Americano”.