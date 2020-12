Iliad parte col 5G e con una sorpresa di fine anno lancia oggi la Flash 70, la prima offerta dell’operatore con 5G incluso, disponibile per tutti.

Con tutti intendiamo sia i nuovi clienti, che quelli provenienti da altri operatori che effettuano la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’offerta.

Iliad lancia il 5G con l’offerta Flash a meno di 10 euro al mese

La trasparenza e la qualità offerte da Iliad hanno conquistato in meno di 3 anni oltre 6,5 milioni di utenti, che hanno scelto le offerte generose dell’operatore pronto a stupire nuovamente con la prima offerta in Italia con 5G incluso a meno di 10 euro. Un’offerta disponibile a tempo limitato, fino al 21 gennaio 2021.

La nuova offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di traffico internet in 4G/4G+ e 5G senza limiti di velocità, chiamate illimitate verso 60 destinazioni internazionali al prezzo di 9.99 euro al mese. Inoltre non sono previsti costi e rimodulazioni. La promozione, come anticipato precedentemente sarà disponibile fino al 21 gennaio 2021, salvo proroghe.

Maggiori dettagli sulla copertura del gestore e del 5G di Iliad saranno aggiunti in questa pagina ufficiale, anche se al momento non è stata aggiornata con dati relativi alla copertura del nuovo segnale mobile. L’unico dato noto riguarda la lista delle città attualmente coinvolte: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.