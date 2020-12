Arrivano proprio sul fotofinish di questo 2020 una vasta serie di novità per tutti gli abbonati di Iliad. Il gestore negli ultimi giorni dell’anno ha tre importanti notizie per i suoi seguaci: si parte dalla disponibilità di una nuova offerta e si arriva all’arrivo del 5G in alcune città della nazione.

Iliad: le tre sorprese previste per la fine del 2020

Iliad propone a nuovi e vecchi clienti una tariffa in versione limitata: la Giga 70. La ricaricabile potrà essere attivata online e negli store ufficiali entro il 21 Gennaio. Le soglie di consumo per i clienti prevedono minuti senza limiti per le telefonate più 70 Giga per navigare in internet, con l’ausilio delle linee 5G). Per gli utenti è previsto solo un prezzo mensile di 9,99 euro con 10 euro una tantum previsti per la dotazione della SIM.

Altre grande novità è quella del roaming. Dopo le modifiche di Gennaio, Iliad ha rivisto ancora una volta le sue soglie per internet dai paesi dell’Unione Europea. Per gli utenti con ricaricabile Giga 40 sono confermati 4 Giga. Per la Giga 50 ci sono invece ora 5 Giga, mentre ci saranno ben 6 Giga per i clienti di Giga 70 e della vecchia Flash 100.

La sorpresa più grande di questa parte conclusiva dell’anno resta ad ogni modo il 5G. In anticipo rispetto a quelli che erano i tempi preventivati, alcuni utenti di Iliad potranno già beneficiare delle reti internet ad alta velocità. Ad oggi, la copertura 5G è assicurata in alcune aree di 21 comuni capoluoghi di provincia. Tra questi segnaliamo Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna.